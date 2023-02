Cronaca 5728

Caltanissetta. Va ad abitare nella casa nuova e trova una pistola, cartucce e una bomba a mano

La casa era disabitata da anni e una volta aperti i cassetti l'uomo ha trovato armi e munizioni

Rita Cinardi

Prende possesso della sua nuova abitazione e all'interno trova una pistola, munizioni e una bomba a mano. E' accaduto ieri in un appartamento di via Dalmazia che per anni è rimasto disabitato dopo il decesso del proprietario. Negli ultimi tempi gli eredi sono riusciti a venderlo e ieri il nuovo proprietario è entrato nella sua nuova casa completa di mobilio. Una volta aperti i cassetti l'uomo ha trovato una pistola, delle cartucce e una bomba a mano da esercitazione. Il nuovo proprietario ha contattato i carabinieri che, informati dell'insolito ritrovamento, si sono subito recati in via Dalmazia. I militari hanno esaminato il contenuto e la bomba a mano sembrerebbe disinnescata. Si tratterebbe infatti del solo involucro ma per esserne certi bisognerà attendere domani quando arriveranno gli artificieri da Catania. Nella casa momentaneamente sono stati rimessi i sigilli, in attesa dell'intervento degli artificieri.



