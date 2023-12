Cronaca 2465

Caltanissetta, uomo trovato morto nella sua abitazione

Sul posto vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118

Rita Cinardi

04 Dicembre 2023 17:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-uomo-trovato-morto-nella-sua-abitazione Copia Link Condividi Notizia

Questo pomeriggio un uomo di 59 anni, Roberto Massimiliano Pino, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Chiarosi, in centro storico. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118. L'uomo a quanto pare era deceduto da diversi giorni. Al momento si sconoscono le cause della morte. Da un primo sopralluogo non sarebbero emersi segni di effrazione. Nessun segno di colluttazione, invece, sarebbe emerso dall'ispezione cadaverica. Il 59enne, che secondo il medico legale era deceduto da almeno 5 giorni, abitava da solo. Seguono aggiornamenti



Questo pomeriggio un uomo di 59 anni, Roberto Massimiliano Pino, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Chiarosi, in centro storico. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118. L'uomo a quanto pare era deceduto da diversi giorni. Al momento si sconoscono le cause della morte. Da un primo sopralluogo non sarebbero emersi segni di effrazione. Nessun segno di colluttazione, invece, sarebbe emerso dall'ispezione cadaverica. Il 59enne, che secondo il medico legale era deceduto da almeno 5 giorni, abitava da solo. Seguono aggiornamenti

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare