Caltanissetta, uomo trovato morto in via Alaimo: avrebbe battuto la testa cadendo dalle scale

Ieri pomeriggio è stata effettuata l'ispezione cadaverica dal medico legale Francesco Alù. La causa della morte sarebbe stata accidentale

Rita Cinardi

30 Giugno 2021 08:40

Un trauma cranico provocato da una caduta. Sarebbe questa la causa della morte dell'uomo marocchino trovato ieri mattina nella sua abitazione di via Alaimo. Questo quanto emerso dall'ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Francesco Alù secondo il quale all'uomo sarebbe stato fatale un trauma cranico commotivo con frattura della base cranica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'uomo avrebbe battuto la testa cadendo dalle scale. E' probabile che l'uomo sia morto sul colpo ma non è escluso che sia rimasto agonizzante, impossibilitato a chiedere aiuto.

A fare la scoperta, ieri, è stato il padrone di casa, insospettito dal silenzio del suo inquilino che si protraeva ormai da giorni. Una volta trovato il cadavere l'uomo ha contattato la polizia giunta sul posto poco dopo con due volanti e gli uomini della Scientifica. Il marocchino, 74 anni e ben integrato in città, faceva pulizie al cimitero Angeli. (Foto Seguo News)



