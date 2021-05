Cronaca 1671

Caltanissetta, uomo trovato morto in casa: era deceduto da diversi giorni

A far scattare l'allarme i vicini, che hanno sentito un forte odore provenire dall'abitazione

Rita Cinardi

07 Maggio 2021 17:27

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi pomeriggio all'interno della sua abitazione di via Venezia, nel centro storico di Caltanissetta dove sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e 118. A far scattare l'allarme, intorno alle 14, i vicini, che hanno sentito un forte odore provenire dall'abitazione. Una volta dentro gli agenti hanno trovato il corpo dell'uomo, un 61enne, disteso a terra e in avanzato stato di decomposizione. Secondo il medico legale, che ha effettuato l'ispezione cadavarica, l'uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Il magistrato ha dunque disposto che la salma fosse consegnata ai familiari. (Foto Archivio)



