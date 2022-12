Attualita 1864

Caltanissetta, un'area verde al posto del distributore di carburante di viale Trieste: ecco la proposta della parrocchia San Pietro

Nelle prossime settimane l’iter di realizzazione dell’opera pubblica avrà un accelerazione

Redazione

06 Dicembre 2022 16:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-unarea-verde-al-posto-del-distributore-di-carburante-di-viale-trieste-ecco-la-proposta-della-parrocchia-san-pietro Copia Link Condividi Notizia

La Parrocchia San Pietro ha proposto al Comune Caltanissetta un’ipotesi di riqualificazione a verde di un'area su Viale Trieste. La proposta, nata con il contributo di tutta la Comunità Parrocchiale, si concretizza nell’interpretazione del tema dello spazio su Viale Trieste, attualmente occupato da un impianto di distribuzione carburanti, restituendolo al decoro e alla pubblica godibilita’, in continuità agli spazi di pertinenza dell’edificio Parrocchiale, nel tempo realizzati con grandi sforzi e sacrifici dell’Istituzione Religiosa e della Comunita’, oggi segregati dal tessuto viario cittadino e quindi mortificati ad un ruolo secondario nel contesto urbano.

Evento importante nel rapporto di collaborazione nato tra la Parrocchia S. Pietro ed il Comune di Caltanissetta, che negli scorsi mesi, ha avuto impulso amministrativo, con la formulazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Caltanissetta, Dott. Marcello Frangiamone, di una Direttiva agli Uffici, per l’avvio del procedimento di realizzazione dell’opera pubblica anzi descritta che prevede l’espropriazione dell’area e la restituzione della stessa alla pubblica fruizione a verde e spazio pedonale, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Generale. In ossequio alla volontà della comunità parrocchiale di San Pietro, guidata da Don Calogero Dello Spedale Alongi, condivisa e fortemente sostenuta da S.E. Il Vescovo, Mario Russotto, è stata trasmessa al Comune di Caltanissetta la proposta.

Il sito di intervento è destinato, dal vigente P.R.G., ad area di pubblico interesse ed in particolare a Verde Pubblico V1. Delle dimensioni di circa mq 600, è attualmente interessato dalla presenza dell’impianto distributore di carburante che verrà integralmente demolito e l’area di sedime verrà integralmente bonificata. Il principio insediativo prevede una sistemazione pedonale ed a verde, a livello di Viale Trieste, che nel tratto frontistante la sede viaria pubblica, si presenta sub pianeggiante e due collegamenti pedonali (uno a rampa per disabili ed una a gradinata) con la quota ove si insedia l’area cultuale della Parrocchia San Pietro e l’ingresso del Parco Archeologico Palmintelli che diventano un unico spazio pubblico a servizio della cittadinanza. Il distributore di carburanti sarà delocalizzato in forza del piano di dismissione degli impianti di carburante ubicati nella cinta urbana approvato dal Comune.

Precisa il Parroco: "la proposta, senza volersi sostituire all’attività degli Uffici dell’Amministrazione, desidera costituire un fattivo contributo affinché l’intervento veda la luce, restituendo alla cittadinanza un’area a verde attrezzato, per come previsto, ormai da quasi un ventennio, dal Piano Regolatore Generale e all’edificio parrocchiale, realizzato con grandi sacrifici della Chiesa e della Comunità, il giusto contesto, cui si è fatto lecito affidamento in ragione della programmazione urbanistica interessante l’area”. Soddisfatto l’Assessore Frangiamone:”il Comune apprezza molto il contributo della Comunità Parrocchiale. Nelle prossime settimane l’iter di realizzazione dell’opera pubblica avrà un accelerazione, sarà inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e l’Amministrazione si attiverà per la ricerca del finanziamento”.



La Parrocchia San Pietro ha proposto al Comune Caltanissetta un'ipotesi di riqualificazione a verde di un'area su Viale Trieste. La proposta, nata con il contributo di tutta la Comunità Parrocchiale, si concretizza nell'interpretazione del tema dello spazio su Viale Trieste, attualmente occupato da un impianto di distribuzione carburanti, restituendolo al decoro e alla pubblica godibilita', in continuità agli spazi di pertinenza dell'edificio Parrocchiale, nel tempo realizzati con grandi sforzi e sacrifici dell'Istituzione Religiosa e della Comunita', oggi segregati dal tessuto viario cittadino e quindi mortificati ad un ruolo secondario nel contesto urbano. Evento importante nel rapporto di collaborazione nato tra la Parrocchia S. Pietro ed il Comune di Caltanissetta, che negli scorsi mesi, ha avuto impulso amministrativo, con la formulazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Caltanissetta, Dott. Marcello Frangiamone, di una Direttiva agli Uffici, per l'avvio del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica anzi descritta che prevede l'espropriazione dell'area e la restituzione della stessa alla pubblica fruizione a verde e spazio pedonale, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Generale. In ossequio alla volontà della comunità parrocchiale di San Pietro, guidata da Don Calogero Dello Spedale Alongi, condivisa e fortemente sostenuta da S.E. Il Vescovo, Mario Russotto, è stata trasmessa al Comune di Caltanissetta la proposta. Il sito di intervento è destinato, dal vigente P.R.G., ad area di pubblico interesse ed in particolare a Verde Pubblico V1. Delle dimensioni di circa mq 600, è attualmente interessato dalla presenza dell'impianto distributore di carburante che verrà integralmente demolito e l'area di sedime verrà integralmente bonificata. Il principio insediativo prevede una sistemazione pedonale ed a verde, a livello di Viale Trieste, che nel tratto frontistante la sede viaria pubblica, si presenta sub pianeggiante e due collegamenti pedonali (uno a rampa per disabili ed una a gradinata) con la quota ove si insedia l'area cultuale della Parrocchia San Pietro e l'ingresso del Parco Archeologico Palmintelli che diventano un unico spazio pubblico a servizio della cittadinanza. Il distributore di carburanti sarà delocalizzato in forza del piano di dismissione degli impianti di carburante ubicati nella cinta urbana approvato dal Comune. Precisa il Parroco: "la proposta, senza volersi sostituire all'attività degli Uffici dell'Amministrazione, desidera costituire un fattivo contributo affinché l'intervento veda la luce, restituendo alla cittadinanza un'area a verde attrezzato, per come previsto, ormai da quasi un ventennio, dal Piano Regolatore Generale e all'edificio parrocchiale, realizzato con grandi sacrifici della Chiesa e della Comunità, il giusto contesto, cui si è fatto lecito affidamento in ragione della programmazione urbanistica interessante l'area". Soddisfatto l'Assessore Frangiamone:"il Comune apprezza molto il contributo della Comunità Parrocchiale. Nelle prossime settimane l'iter di realizzazione dell'opera pubblica avrà un accelerazione, sarà inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e l'Amministrazione si attiverà per la ricerca del finanziamento".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare