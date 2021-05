Cronaca 472

Caltanissetta, un'altra auto va a fuoco nel quartiere San Luca. Ma al momento si tratterebbe solo di una coincidenza

Ieri una Bmw è andata a fuoco in via Tintoretto, appena il giorno prima un'altra si è incendiata in via Guttuso. Ma in entrambi i casi viene esclusa la natura dolosa

Rita Cinardi

09 Maggio 2021 09:54

Nuovo incendio d'auto ieri sera nel quartiere San Luca, questa volta in via Tintoretto dove è andata a fuoco un'altra Bmw serie 1. L'incendio si è verificato attorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Queste ultime hanno interessato la parte anteriore e l'abitacolo del mezzo. L'incendio ha lambito anche le tubature del gas di un'abitazione ma senza conseguenze. Anche in questo caso, in seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco, è emerso che si tratta di un incendio di natura accidentale e viene esclusa la pista dolosa. Certo è strano che la sera prima un'altra Bmw serie 3 nella vicinissima via Guttuso sia andata a fuoco sempre per cause accidentali. Ma al momento sembrerebbe si tratti soltanto di una coincidenza.



