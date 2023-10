Attualita 751

Caltanissetta, una pergamena dall'amministrazione per quanti hanno adottato uno spazio verde

La forma di ringraziamento alle società che si sono presi l'onere di curare degli angoli della città

Redazione

31 Ottobre 2023 16:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-una-pergamena-dallamministrazione-per-quanti-hanno-adottato-uno-spazio-verde Copia Link Condividi Notizia

Oggi, l’Amministrazione comunale ha incontrato alcune delle aziende e associazioni che hanno adottato uno spazio verde della città e da un po’ di anni hanno l’onere di prendersene cura. L’incontro è stato promosso dal sindaco del capoluogo nisseno, Roberto Gambino, e dalla sua vice, Grazia Giammusso, per ringraziare simbolicamente, con la consegna di una pergamena, le attività che hanno risposto all’avviso fatto a suo tempo dall’Amministrazione comunale per l’affidamento e la gestione di alcuni spazi verdi della città.

A consegnare la pergamena a Cristian Alaimo, in rappresentanza delle ditte “Famila” e “il Centesimo”, Aldo Amico, presidente Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) Caltanissetta, Enzo Nicosia, titolare dei negozi “1000 Idee”, Macelleria Ventura, Officina Luciano Surdo e Fabio Natale, per conto della Parrocchia San Luca, oltre al primo cittadino Roberto Gambino e alla vice sindaca, erano presenti gli assessori Fabio Caracausi ed Ettore Garozzo, il dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, Giuseppe Tomasella, e il funzionario dell’Ente, Marco Petrotto.

“Vi abbiamo convocato oggi al Comune – ha detto il sindaco agli operatori intervenuti all’incontro - per ringraziarvi dell’aiuto, della collaborazione e del supporto concreto che date alla città occupandovi titolo assolutamente gratuito della cura del verde pubblico delle nostre aiuole. La vostra azione è preziosa ed è un esempio eccezionale di impegno e coscienza civica che speriamo si diffonda a macchia d'olio. Invito tutte le aziende, i commercianti e i cittadini – ha concluso Roberto Gambino durante la consegna delle pergamene - che già si prendono cura del verde pubblico ma che non hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione, di contattare l’Ufficio Tecnico per coordinare le attività".

“Governare una città è una delle cose più impegnative che si possa fare – ha commentato la vice sindaca Grazia Giammusso – un’esperienza forte da vivere. Ci sono delle cose che vengono vissute quasi nell’indifferenza, come se fossero invisibili a chi le osserva. Spesso non rendendosi conto di cosa ci sta dietro, al lavoro e ai sacrifici che sono stati fatti. Voi – ha continuato – per me siete l’esempio dell’invisibile per eccellenza. Molti concittadini, camminando per le nostre strade, vedono la piccola targa posta su una delle tante aiuole che curate, ma non pensano a cosa c’è dietro quella targa. Al lavoro che giornalmente fate per tenere nel modo più decoroso possibile quello spazio di verde pubblico solo ed esclusivamente per amore nei confronti della città. E magari ricevete anche qualche critica. Oggi, con questo piccolo gesto simbolico – ha proseguito Grazia Giammusso – vi vogliamo manifestare la nostra gratitudine per l’aiuto concreto che ci date ad amministrare la città. Un aiuto che ci auguriamo possa rafforzarsi e continuare nel tempo”.



Oggi, l'Amministrazione comunale ha incontrato alcune delle aziende e associazioni che hanno adottato uno spazio verde della città e da un po' di anni hanno l'onere di prendersene cura. L'incontro è stato promosso dal sindaco del capoluogo nisseno, Roberto Gambino, e dalla sua vice, Grazia Giammusso, per ringraziare simbolicamente, con la consegna di una pergamena, le attività che hanno risposto all'avviso fatto a suo tempo dall'Amministrazione comunale per l'affidamento e la gestione di alcuni spazi verdi della città. A consegnare la pergamena a Cristian Alaimo, in rappresentanza delle ditte "Famila" e "il Centesimo", Aldo Amico, presidente Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) Caltanissetta, Enzo Nicosia, titolare dei negozi "1000 Idee", Macelleria Ventura, Officina Luciano Surdo e Fabio Natale, per conto della Parrocchia San Luca, oltre al primo cittadino Roberto Gambino e alla vice sindaca, erano presenti gli assessori Fabio Caracausi ed Ettore Garozzo, il dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune, Giuseppe Tomasella, e il funzionario dell'Ente, Marco Petrotto. "Vi abbiamo convocato oggi al Comune - ha detto il sindaco agli operatori intervenuti all'incontro - per ringraziarvi dell'aiuto, della collaborazione e del supporto concreto che date alla città occupandovi titolo assolutamente gratuito della cura del verde pubblico delle nostre aiuole. La vostra azione è preziosa ed è un esempio eccezionale di impegno e coscienza civica che speriamo si diffonda a macchia d'olio. Invito tutte le aziende, i commercianti e i cittadini - ha concluso Roberto Gambino durante la consegna delle pergamene - che già si prendono cura del verde pubblico ma che non hanno sottoscritto l'accordo di collaborazione, di contattare l'Ufficio Tecnico per coordinare le attività". "Governare una città è una delle cose più impegnative che si possa fare - ha commentato la vice sindaca Grazia Giammusso - un'esperienza forte da vivere. Ci sono delle cose che vengono vissute quasi nell'indifferenza, come se fossero invisibili a chi le osserva. Spesso non rendendosi conto di cosa ci sta dietro, al lavoro e ai sacrifici che sono stati fatti. Voi - ha continuato - per me siete l'esempio dell'invisibile per eccellenza. Molti concittadini, camminando per le nostre strade, vedono la piccola targa posta su una delle tante aiuole che curate, ma non pensano a cosa c'è dietro quella targa. Al lavoro che giornalmente fate per tenere nel modo più decoroso possibile quello spazio di verde pubblico solo ed esclusivamente per amore nei confronti della città. E magari ricevete anche qualche critica. Oggi, con questo piccolo gesto simbolico - ha proseguito Grazia Giammusso - vi vogliamo manifestare la nostra gratitudine per l'aiuto concreto che ci date ad amministrare la città. Un aiuto che ci auguriamo possa rafforzarsi e continuare nel tempo".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare