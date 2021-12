Cronaca 1926

Caltanissetta, una lettrice a Seguo News: "Noi positivi al covid ma i bimbi rifiutano tampone, perché l'Asp non usa quelli salivari?"

"Mia figlia rifiuta di fare il tampone e non posso toccarla per tenerla perché rischio di contagiarla"

Redazione

È vero. La pandemia ci sta condizionando la vita. Siamo dei genitori positivi con figlie di 13 e 7 anni negative. Abbiamo cercato di riorganizzare la nostra casa per poterle proteggere per quanto ci è possibile e speriamo di riuscirci fino in fondo!MA NON È POSSIBILE CHE L ASP DI CALTANISSETTA NON SI ATTIVI A UTILIZZARE PER I BAMBINI CHE SI RIFIUTANO E/O NON COLLABORANO I TAMPONI SALIVARI MOLECOLARI PREVISTI DALLA CIRCOLARE MIN SALUTE 24.9.2021 e già utilizzati a scuola. Se per il primo tampone sono riuscita con forza a trattenere mia figlia, per il successivo molecolare, giorno 31, né io né mio marito a causa della nostra positività, potremo toccare la bambina. Ho provveduto a segnalare quanto sopra al ministero della salute. Mi auguro che ci si attivi il più presto possibile e trovare immediatamente soluzione. Confido nel vostro aiuto! (Mail firmata da una nostra lettrice)



