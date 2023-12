Cronaca 1288

Caltanissetta, una donna di 83 anni festeggia Santo Stefano con una vincita da 13mila euro

La donna ha vinto al Bingo90 sul sito tombola.it con sole 34 palline estratte

Redazione

27 Dicembre 2023 13:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-una-donna-di-83-anni-festeggia-santo-stefano-con-una-vincita-di-13mila-euro Copia Link Condividi Notizia

La fortuna fa tappa in Sicilia, dove una 83enne di Caltanissetta è riuscita a festeggiare il Santo Stefano alla grande con un jackpot da oltre 13.000 euro grazie a Bingo90, riferisce Agipronews. Si tratta del classico gioco a 90 palline firmato da tombola.it che rende allegro e coinvolgente il bingo online. Il gioco Bingo90 si basa su un sistema di 90 numeri secondo la tradizione italiana della tombola con jackpot progressivi a ogni partita. La fortunata vincitrice siciliana ha vinto con sole 34 palline estratte e aggiudicandosi l'ambito jackpot progressivo con il numero 26.

Tombola.it non è solo bingo: presenti le chat gratuite 24 ore su 24, i Chat Moderator e la community del bingo pronta a scambiare quattro chiacchiere a ogni ora del giorno e della notte, strumenti gratuiti di gioco responsabile che permettono di tenere sotto controllo in modo concreto ed efficace quanto giocato, tanti quiz, notizie e tanti altri giochi. In seguito all'iscrizione, con il primo deposito previsto un bonus del 200% sul primo deposito per provare gratis tutti i giochi di bingo disponibili.



La fortuna fa tappa in Sicilia, dove una 83enne di Caltanissetta è riuscita a festeggiare il Santo Stefano alla grande con un jackpot da oltre 13.000 euro grazie a Bingo90, riferisce Agipronews. Si tratta del classico gioco a 90 palline firmato da tombola.it che rende allegro e coinvolgente il bingo online. Il gioco Bingo90 si basa su un sistema di 90 numeri secondo la tradizione italiana della tombola con jackpot progressivi a ogni partita. La fortunata vincitrice siciliana ha vinto con sole 34 palline estratte e aggiudicandosi l'ambito jackpot progressivo con il numero 26. Tombola.it non è solo bingo: presenti le chat gratuite 24 ore su 24, i Chat Moderator e la community del bingo pronta a scambiare quattro chiacchiere a ogni ora del giorno e della notte, strumenti gratuiti di gioco responsabile che permettono di tenere sotto controllo in modo concreto ed efficace quanto giocato, tanti quiz, notizie e tanti altri giochi. In seguito all'iscrizione, con il primo deposito previsto un bonus del 200% sul primo deposito per provare gratis tutti i giochi di bingo disponibili.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare