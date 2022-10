Cronaca 448

Caltanissetta, una delegazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato in visita al questore

L’associazione di Gela conta 110 iscritti tra soci effettivi, in servizio e in quiescenza, e simpatizzanti

Redazione

Stamattina una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato “Sezione Falzone-Pilato” di Gela, guidata dal presidente Rocco De Vivo, ha fatto visita al Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, in occasione del rinnovo del direttivo. L’A.N.P.S. di Gela è stata istituita il 3 maggio del 2012 ed è intitolata all’ispettore superiore Salvatore Falzone e al sovrintendente Michele Pilato, poliziotti della squadra mobile deceduti il 24 giugno 2004, mentre si recavano in auto a Gela per lo svolgimento di delicate indagini finalizzate alla cattura di un pericoloso latitante. L’associazione di Gela conta 110 iscritti tra soci effettivi, in servizio e in quiescenza, e simpatizzanti. Le finalità dell'associazione sono di alto livello morale e hanno anche lo scopo di mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale della Polizia di Stato in congedo e quello in servizio.



