Cronaca 356

Caltanissetta. Un uomo trovato a spasso con un coltello, un altro rifiuta di fare l'alcol test: denunciati

Un 23enne invece è stato trovato alla guida sotto effettto di cannabinoidi. Anche lui è stato denunciato

Redazione

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, nel corso dei quali: sono stati verificati 67 automezzi, elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 1 carta di circolazione e 2 patenti, identificate 95 persone, sequestrati 1 coltello, 3 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish.

In particolare sono stati deferiti all’A.G.:

- un 61enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché, fermato a piedi e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 15 cm;

- un 23enne per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti perché, controllato alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi; contestualmente è stata ritirata la patente;

- un 43enne, controllato alla guida della propria autovettura, si è rifiutato di eseguire l'accertamento per constatare la guida in stato di ebbrezza alcolica; anche a lui è stata ritirata la patente;

Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 3 soggetti che detenevano per uso personale hashish e marijuana, e a San Cataldo (CL), militari della locale Tenenza CC hanno tratto in arresto un 33enne, a cui il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, disponendo la detenzione in carcere.



