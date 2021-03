Eventi 184

Caltanissetta, museo virtuale dedicato alla Settimana Santa: basta un click per ammirare diversi scatti d'autore

Si tratta di una mostra fotografica virtuale organizzata dall'associazione culturale "Creatives Spaces"

Redazione

30 Marzo 2021 12:35

Quest'anno, l'Associazione Culturale “Creative Spaces” di Caltanissetta è lieta di annunciare l'apertura del proprio Museo Virtuale, “COVI.3D Gallery”, ad una mostra fotografica in concomitanza della Settimana Santa della nostra città. In assenza delle manifestazioni pubbliche, per la nota pandemia, dal 31 Marzo e fino al 15 Aprile, una delle sale del museo virtuale sarà completamente dedicata all'esposizione di scatti d'autore ritraenti la famosissima celebrazione che vede protagonista a livello internazionale la nostra cittadina.

La collezione, patrocinata dal Comune di Caltanissetta e intitolata “Tradizione e devozione: Settimana Santa di Caltanissetta”, ha già raggiunto l'adesione di numerosissimi fotografi professionali, provenienti sopratutto dal territorio nisseno, i quali hanno accolto con soddisfazione l'iniziativa. Tra i soggetti coinvolti: Cristian Abbate, Diego Avanzato, Ursula Costa, Liborio Di Buono, Arianna Di Romano, Mauro Fornasero, Donatella Frangiamone, Salvatore Giugno, Walter Lo Cascio, Michele Giambra, Marcello Giugno, Valeria Lo Presti, Ludovica Macaluso, Andrea Francesco Paolillo, Davide Recupido, Giovanni Ruvolo, Umberto Ruvolo e Giuseppe Salanitro. A partire da Mercoledì 31 Marzo, dunque, collegandovi al link https://www.creativespaces.it/museo/covi3d-gallery avrete la possibilità di rivivere, in un ambiente virtuale e tridimensionale, le celebrazioni Pasquali tipiche di Caltanissetta.

Il Museo Virtuale, come ben noto, ha raccolto numerosissimi consensi sin a partire dall'anno scorso, momento nel quale è nato, fino a raggiungere riconoscimenti a livelli internazionali, con un'attestazione di stima anche da parte del Parlamento Europeo. Inoltre, numerosissime le testate nazionali specializzate che hanno parlato del Museo e che hanno visto l'ingresso, in un solo anno dalla sua nascita, di oltre 7000 visitatori, con mostre dedicate anche ad artisti di fama mondiale. E proprio per continuare la missione dell'arte a “domicilio” che l'Associazione quest'anno, con l'ampio patrocinio e il favore da parte del Comune di Caltanissetta, ha voluto ringraziare il proprio territorio permettendo di rivivere la nostra più antica e solenne celebrazione, nel rispetto delle regole imposte.



Quest'anno, l'Associazione Culturale "Creative Spaces" di Caltanissetta è lieta di annunciare l'apertura del proprio Museo Virtuale, "COVI.3D Gallery", ad una mostra fotografica in concomitanza della Settimana Santa della nostra città. In assenza delle manifestazioni pubbliche, per la nota pandemia, dal 31 Marzo e fino al 15 Aprile, una delle sale del museo virtuale sarà completamente dedicata all'esposizione di scatti d'autore ritraenti la famosissima celebrazione che vede protagonista a livello internazionale la nostra cittadina. La collezione, patrocinata dal Comune di Caltanissetta e intitolata "Tradizione e devozione: Settimana Santa di Caltanissetta", ha già raggiunto l'adesione di numerosissimi fotografi professionali, provenienti sopratutto dal territorio nisseno, i quali hanno accolto con soddisfazione l'iniziativa. Tra i soggetti coinvolti: Cristian Abbate, Diego Avanzato, Ursula Costa, Liborio Di Buono, Arianna Di Romano, Mauro Fornasero, Donatella Frangiamone, Salvatore Giugno, Walter Lo Cascio, Michele Giambra, Marcello Giugno, Valeria Lo Presti, Ludovica Macaluso, Andrea Francesco Paolillo, Davide Recupido, Giovanni Ruvolo, Umberto Ruvolo e Giuseppe Salanitro. A partire da Mercoledì 31 Marzo, dunque, collegandovi al link https://www.creativespaces.it/museo/covi3d-gallery avrete la possibilità di rivivere, in un ambiente virtuale e tridimensionale, le celebrazioni Pasquali tipiche di Caltanissetta. Il Museo Virtuale, come ben noto, ha raccolto numerosissimi consensi sin a partire dall'anno scorso, momento nel quale è nato, fino a raggiungere riconoscimenti a livelli internazionali, con un'attestazione di stima anche da parte del Parlamento Europeo. Inoltre, numerosissime le testate nazionali specializzate che hanno parlato del Museo e che hanno visto l'ingresso, in un solo anno dalla sua nascita, di oltre 7000 visitatori, con mostre dedicate anche ad artisti di fama mondiale. E proprio per continuare la missione dell'arte a "domicilio" che l'Associazione quest'anno, con l'ampio patrocinio e il favore da parte del Comune di Caltanissetta, ha voluto ringraziare il proprio territorio permettendo di rivivere la nostra più antica e solenne celebrazione, nel rispetto delle regole imposte.

Ti potrebbero interessare