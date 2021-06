Politica 187

Caltanissetta. Un milione per il canile municipale, Giammusso: "Il Comune continua a sperperare soldi"

Per il coordinatore cittadino della Lega-Salvini Premier l'amministrazione comunale non sta facendo nulla per contrastare il randagismo

Redazione

15 Giugno 2021 08:57

Solo nel primo semestre del 2021 sono stati spesi 466 mila euro per pagare il canile che accoglie i cani randagi della nostra città. La spesa è raddoppiata rispetto al passato e ciò è incomprensibile. Questo è un vero e proprio fallimento delle politiche di contrasto al randagismo di questa amministrazione comunale. Nel frattempo che venga approvato il disegno di legge per la lotta al randagismo e alle zoomafie, presentato dalla Lega-Salvini premier in Parlamento, chiederemo al nostro consigliere, Oscar Aiello, di presentare una interrogazione per conoscere i motivi di questo folle aumento di spesa (1 milione anno) e quali misure sono state adottate dalla giunta Gambino per contrastare il fenomeno dei cani randagi. Una città in grave crisi economica non può sperperare così un milione di euro.

Arialdo Giammusso

Coordinatore cittadino per Caltanissetta, Lega-Salvini Premier



