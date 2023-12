Cronaca 809

Caltanissetta, un lettore segnala una buca: "Da giorni scrivo al sindaco, aspettiamo che un bimbo ci cada dentro?"

La buca, abbastanza larga e profonda, si trova a pochi metri di distanza dalla scuola Santa Petronilla

Redazione

Una buca larga e profonda che da giorni è ancora così, in bella vista, con il rischio che qualcuno possa farsi male. A segnalarcelo un nostro lettore che ha inviato anche una foto. "Buongiorno - ci scrive Antonio Fiandaca - volevo rendere noto questo disservizio da parte dell'amministrazione comunale. Dopo tante segnalazioni alla polizia municipale al sig. sindaco Gambino, dopo 15 giorni, ancora non si è fatto nulla. Aspettiamo che qualche bambino ci finisca dentro? Questo buco, infatti, si trova in via Montessori, strada adiacente alla scuola Santa Petronilla, di fronte al civico 102. Vi ringrazio se potete fare qualcosa voi. Buon anno". Il nostro lettore ha aggiunto che questa mattina proverà a contattare anche Caltaqua e i vigili del fuoco, nella speranza che qualcuno intervenga.



