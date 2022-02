Cronaca 536

Caltanissetta, un lettore indignato: 10 bimbi in attesa di tampone da oggi pomeriggio

Pubblichiamo di seguito la lettera inviata oggi alla mail della nostra redazione

Redazione

Buonasera, spero questo sia il canale giusto per trasmettere la mia indignazione da genitore dovuta all’esperienza di quest’oggi presso l’asilo nido New Baby’s College di Caltanissetta e nei confronti dell’ospedale sant’Elia di Caltanissetta e in generale dell’ASP. Vengo al dunque, a causa di una positività covid riscontrata nei confronti di una bambina del nido in questione la scorsa settimana, quest’oggi era in programma l’esecuzione dei tamponi sui bimbi della classe interessata, come da protocollo a seguito di quarantena imposta in questi giorni. L’appuntamento era stato fissato per le 17 di oggi presso l’asilo in cui si sarebbero recati bambini e medici incaricati dall’ospedale di cui sopra per effettuare i tamponi.

Purtroppo questo non è accaduto, la situazione si è ribaltata a distanza di più di un’ora quando all’ennesima sollecitazione telefonica da parte degli operatori dell’asilo, l’ospedale rispondeva che il medico incaricato di prenotare l’appuntamento se n’era dimenticato e ci veniva indicato di recarci, genitori e rispettivi bambini, presso l’ospedale per eseguire il tampone lì. Nel momento in cui scrivo, ore 18:32, ci troviamo in ospedale e ancora i tamponi non sono stati effettuati. Dunque a causa di una disattenzione degli operatori dell’ospedale 10 bambini di età compresa tra 1 e 2 anni sono stati sottoposti al disagio di essere prima costretti ad attendere i medici inutilmente per più di un’ora fuori dall’asilo al freddo e poi doversi spostare in ospedale dove ancora adesso sono in attesa di avere effettuato il tampone e il relativo esito.

Come descrivere questa esperienza se non con la parola indignazione?

Indignazione per un sistema assurdo e fuori controllo.

Indignazione per un’organizzazione sanitaria ridicola.

Indignazione per l’incuranza e l’incompetenza unite alla totale assenza di rispetto verso le persone che vivono questa pandemia con disagio.

Ma soprattutto indignazione per la mancanza di sensibilità nei confronti dei nostri figli, bambini che subiscono questo sistema di incompetenti e incapaci messi a lavorare dentro un ospedale, infangando il nome già da tempo etichettato come il peggiore della Sicilia.

Spero vogliate pubblicare un articolo di sensibilizzazione riportando la mia esperienza, nella speranza che possa servire a migliorare qualcosa in questa disastrosa situazione generale.

Grazie.



