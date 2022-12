Cronaca 740

Caltanissetta, un lettore di Seguo News: "Al Sant'Elia terapie salvavita per i pazienti oncologici sospese, si gioca con la nostra vita"

In queste ore è stata segnalata anche da parte di un altro lettore una situazione drammatica in pronto soccorso

Redazione

Le terapie salvavita per i pazienti al momento vengono rinviate a causa di un focolaio covid nella farmacia dell’ospedale. Questo è quanto è stato detto a un cittadino che doveva fare la chemioterapia e non ha potuto eseguirla. “E’ una situazione inaccettabile – scrive il nostro lettore – perché in questo modo ritardiamo di giorni una terapia che per noi è fondamentale. Si gioca con la nostra vita. Mi hanno detto che sarò contattato ma non sapere quando potrò fare la terapia è sconfortante e mi genera grande ansia”. In queste ore è stata segnalata anche da parte di un altro lettore una situazione drammatica in pronto soccorso. Pare infatti che le attese arrivino fino a 6 ore per chi ha un codice verde. Con i reparti pieni, infatti, in questi giorni il pronto soccorso è particolarmente congestionato con decine di pazienti in attesa di ricoverati.



