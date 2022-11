Attualita 172

Caltanissetta, un corso di formazione per gli allevatori organizzato dalla direzione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura

Due intense giornate di lavoro per analizzare tutti quegli obiettivi relativi alla promozione del benessere degli animali

Redazione

ll Dirigente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta - Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura - Dr. Agr. Giuseppe Calafiore rende noto che al fine di incrementare i servizi all’utenza ed in particolare a favore degli allevatori che hanno aderito alla Misura 14 del PSR 2017/2022 “Pagamento per il benessere animale” sottomisura 14.1.” è stato chiesto con nota 12159 dell’8/8/2022 al Commissario Straordinario, dott. Salvatore Seminara, al Direttore Sanitario, dott. Stefano Vullo, e al Direttore Amministrativo, dott. Gabriele Ciaccio dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di vagliare la possibilità di svolgere un corso presso la sede dell’Ispettorato Provinciale di Caltanissetta., a beneficio degli aderenti alla Misura.

Il corso è stato approvato dalla direzione sanitaria e il dott. Stefano Vullo, direttore Sanitario dell’Istituto ha comunicato che il corso sarà attuato nei giorni 14 e 15 dicembre presso la sede dell’Ispettorato, viale della Regione 72 Caltanissetta. Il corso avrà la durata complessiva di 15 ore come prescritto nella Misura 14.1. I vari docenti saranno dell’Istituto Zooprofilattico e del Dipartimento di Scienze Veterinaria dell’Università degli Studi di Messina.

Ecco come è articolato il corso: 14 dicembre (dalle 9 alle 13,30) L’allevamento di precisione “Precision livestock farming”; Cenni sulle tecnologie impiegate per misurare la produttività dell'allevamento: il latte; Cenni sulle tecnologie impiegate per misurare indicatori con l'obiettivo di migliorare il benessere animale, le strategie gestionali e le performance dei soggetti allevati. Nella sessione pomeridiana (dalle 15,30 alle 18): La selezione genetica, strumento per migliorare la sostenibilità̀ dell’allevamento; La selezione genetica quale possibile strumento di controllo delle malattie infettive; La qualità dei mangimi animali, l’importanza del monitoraggio delle fonti di contaminazione.

Il 15 dicembre (dalle 9 alle 13,30) Gli strumenti per migliorare la sostenibilità̀ dell’allevamento; Il benessere animale, indicatori e strategie per monitorare e migliorare lo stato di salute e il benessere del bestiame; La gestione sanitaria degli allevamenti per incrementare la condizione di benessere degli animali: piani di eradicazione. La sessione pomeridiana sono previsti interventi su: La gestione sanitaria degli allevamenti per incrementare la condizione di benessere degli animali: gestione delle malattie infettive e la gestione sanitaria degli allevamenti per incrementare la condizione di benessere degli animali: le parassitosi.

A fine corso, ai partecipanti, verrà rilasciata apposita attestazione valida ai fini della dimostrazione del raggiungimento dell’Impegno Specifico 1 della Misura 14. La Misura ha come finalità la promozione del benessere degli animali da reddito attraverso l’adozione di specifici impegni, assunti volontariamente dagli imprenditori agricoli, che vanno oltre i requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente e dalla pratica ordinaria e in grado di incidere significativamente sul benessere psico-fisico degli animali.

Le finalità sono perseguite attraverso il parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e/o dei mancati redditi che gli agricoltori devono sostenere per garantire un maggiore benessere degli animali allevati. La Sottomisura 14.1 è finalizzata anche ad una significativa crescita professionale e culturale dell’allevatore per il raggiungimento di obiettivi correlati alla salute del consumatore, alla sicurezza alimentare ed alla sostenibilità ambientale.

Si invitano, pertanto, gli allevatori interessati a manifestare l’intenzione di partecipare al corso di formazione presentando apposita richiesta all’ Ispettorato. Considerato il limite massimo di 40 posti a sedere nella sala Conferenze sarà data la precedenza agli allevatori che già hanno presentato istanza per la Misura 14 presso l’Ispettorato. Per informazione, richiesta modulo di partecipazione si può fare riferimento all’Unita Operativa UO S8.03 “Agroecologia e Agricoltura Biologica” responsabile dell’attivazione della Misura 14 email ipacl.agroambiente@redione.sicilia.it

Recapiti telefonici 09345107111 (centralino) – 09345107261 - 09345107247 – 09345107205 – 09345107250 - 09345107233 - 09345107254.



