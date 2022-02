Cronaca 2907

Caltanissetta, un colpo di pistola partito per sbaglio: lo sparo di via Niscemi sarebbe stato un incidente

Mercoledì sera il feritore si è presentato alla caserma dei carabinieri raccontando la sua versione dei fatti

Rita Cinardi

Sarebbe stato un colpo partito per sbaglio a ferire Mirko Seminara, il 42enne raggiunto ad una gamba da un proiettile mercoledì mattina in via Niscemi. Questo è quanto avrebbe raccontato colui che ha fatto partire il colpo il quale, mercoledì sera, si è presentato spontaneamente dai carabinieri. Pare che i due fossero addirittura amici e lo sparo nient'altro che un incidente mentre guardavano la pistola. Questa almeno la versione che sarebbe stata data ai carabinieri. Allo stato, infatti, non ci sarebbe nessun indagato per quanto accaduto. Seminara dopo l'intervento alla gamba, è stato ricoverato in ospedale in buone condizioni.



