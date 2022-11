Cronaca 847

Caltanissetta, un altro distributore h24 preso di mira dai ladri: rubati 200 euro

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e della Polizia Scientifica per il sopralluogo di furto

Rita Cinardi

Furto in un altro distributore h24 di bevande a Caltanissetta. Dopo quello messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì in via Consultore Benintende un altro è stato consumato in via San Giovanni Bosco all'interno dell'attività break house 24. Il proprietario di quest'ultima ha scoperto il furto ieri mattina e quindi non si esclude che anche questo possa essere stato messo a segno di notte e dagli stessi autori. I malviventi dopo aver forzato le gettoniere hanno rubato monete per circa 200 euro. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e della Polizia Scientifica per il sopralluogo di furto.



