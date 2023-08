Attualita 1624

Caltanissetta, un 9 "Doppio oro" del 10eLotto bacia un giocatore fortunato

A Isola delle Femmine vinti 249.500 euro con il gioco del Lotto

Redazione

30 Agosto 2023 11:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-un-9-doppio-oro-del-10elotto-bacia-un-giocatore-fortunato Copia Link Condividi Notizia

Il 10eLotto premia la Sicilia: come riporta Agipronews, a Caltanissetta, un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale 2,5 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. Il Lotto premia la Sicilia: come riporta Agipronews, a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è stata centrata la vincita più alta dell'ultimo concorso, da 249.500 euro, a cui si aggiungono altri 24.900, per un totale che supera i 274mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 768 milioni dall'inizio dell'anno.





Il 10eLotto premia la Sicilia: come riporta Agipronews, a Caltanissetta, un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale 2,5 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. Il Lotto premia la Sicilia: come riporta Agipronews, a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è stata centrata la vincita più alta dell'ultimo concorso, da 249.500 euro, a cui si aggiungono altri 24.900, per un totale che supera i 274mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 768 milioni dall'inizio dell'anno.



© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare