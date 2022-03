Cronaca 1401

Caltanissetta. Ubriaco molesta viaggiatori e personale alla stazione di Xirbi, i poliziotti gli trovano anche un coltello

L'uomo è stato denunciato per porto d'armi o oggetti atti ad offendere e sanzionato per lo stato di ubriachezza

Redazione

I poliziotti della sezione volanti nella serata di ieri, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della questura, sono intervenuti nella stazione ferroviaria di Caltanisseta-Xirbi per un uomo ubriaco che molestava i presenti. Gli agenti, dopo un’opera di persuasione, hanno convinto l’uomo a salire sull’ambulanza del 118 intervenuta per prestargli le cure del caso. A seguito di perquisizione eseguita nei confronti dello stesso i poliziotti hanno sequestro un coltello di genere vietato. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.



