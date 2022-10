Cronaca 2084

Caltanissetta, ubriaco e sotto effetto di stupefacenti provoca incidente: 17enne denunciato dai carabinieri

Lo scontro è avvenuto in via Due Fontane. Al giovane è stata anche ritirata la patente di guida

Rita Cinardi

20 Ottobre 2022 09:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-ubriaco-e-sotto-effetto-di-stupefacenti-provoca-incidente-17enne-denunciato-dai-carabinieri Copia Link Condividi Notizia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Caltanissetta hanno denunciato un 17enne nisseno che, la notte del 16 ottobre scorso, ha provocato un incidente in via Due Fontane. A bordo di una macchinetta, intestata alla madre, è finito contro una Fiat Punto guidata da un giovane nisseno di 21 anni. Sul posto erano intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il minorenne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sottoposto ad accertamenti tossicologici, è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcol, riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. I carabinieri hanno ritirato la patente di guida al 17enne e sottoposto a sequestro il mezzo che risultava privo di copertura assicurativa.



I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Caltanissetta hanno denunciato un 17enne nisseno che, la notte del 16 ottobre scorso, ha provocato un incidente in via Due Fontane. A bordo di una macchinetta, intestata alla madre, è finito contro una Fiat Punto guidata da un giovane nisseno di 21 anni. Sul posto erano intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il minorenne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sottoposto ad accertamenti tossicologici, è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcol, riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. I carabinieri hanno ritirato la patente di guida al 17enne e sottoposto a sequestro il mezzo che risultava privo di copertura assicurativa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare