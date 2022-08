Cronaca 499

Caltanissetta. Ubriaco disturbava gli avventori di un bar e aveva pure un coltello: denunciato dalla polizia

L'uomo è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e porto di coltello

Redazione

09 Agosto 2022 10:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-ubriaco-disturba-gli-avventori-di-un-bar-e-aveva-pure-un-coltello-denunciato-dalla-polizia Copia Link Condividi Notizia

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un uomo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e porto di coltello. Nella serata di ieri l’equipaggio di una volante è intervenuto, su richiesta di un esercente, presso un bar del capoluogo, poiché era stato segnalato un uomo che disturbava. Alla vista degli agenti l’uomo si è rifiutato di declinare le proprie generalità ed ha opposto resistenza agli agenti per impedire di essere identificato. Sottoposto a perquisizione personale i poliziotti gli hanno sequestrato un coltello. Condotto in questura l’uomo è stato compiutamente identificato e, oltre alla denuncia penale, è stato sanzionato per ubriachezza.



I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un uomo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale e porto di coltello. Nella serata di ieri l'equipaggio di una volante è intervenuto, su richiesta di un esercente, presso un bar del capoluogo, poiché era stato segnalato un uomo che disturbava. Alla vista degli agenti l'uomo si è rifiutato di declinare le proprie generalità ed ha opposto resistenza agli agenti per impedire di essere identificato. Sottoposto a perquisizione personale i poliziotti gli hanno sequestrato un coltello. Condotto in questura l'uomo è stato compiutamente identificato e, oltre alla denuncia penale, è stato sanzionato per ubriachezza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare