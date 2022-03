Cronaca 1348

Caltanissetta, ubriaco alla guida dell'auto si schianta contro un muro: denunciato

E' accaduto a mezzanotte in via De Gasperi. L'uomo è risultato positivo all'alcol test

Dopo la mezzanotte l’equipaggio della volante di zona è intervenuto in via De Gasperi per un incidente stradale autonomo. Gli agenti hanno accertato che una Volkswagen Tiguan era finita contro un muro. Il conducente del mezzo, condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, e che mostrava chiari sintomi di ubriachezza, è risultato positivo all’alcol test. L'uomo è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol e sanzionato amministrativamente per diverse violazioni al codice della strada.



