Caltanissetta, ubriaco al volante provoca incidente. Con lui anche un minore che aggredisce i poliziotti: denunciati

Il giovanissimo si è scagliato contro gli agenti che stavano eseguendo i rilievi sui mezzi rimasti coinvolti nell’impatto

Redazione

12 Ottobre 2021 10:00

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un ventisettenne nisseno per guida sotto l’influenza di alcol. L’uomo nella tarda serata di domenica, nel transitare per via Luigi Monaco alla guida della propria autovettura è andato a impattare contro un mezzo parcheggiato. L’equipaggio di una volante, intervenuto per eseguire i rilievi dell’incidente, ha constatato che l’autista del mezzo era in palese stato di ubriachezza, con difficoltà a deambulare ed emanava un forte alito vinoso. A bordo del mezzo condotto dal ventisettenne, viaggiava anche un minorenne, anch’egli in stato di ubriachezza, il quale si è scagliato contro gli agenti provocando a due di essi lievi ferite agli arti.

Entrambi gli occupanti dell’autovettura che ha causato l’incidente sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia risultando positivi all’alcol test, il conducente del mezzo con un tasso alcolemico di molto superiore al valore massimo consentito dalla legge. Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il mezzo del ventisettenne è stato sequestrato amministrativamente ai fini della confisca e all’uomo è stata ritirata la patente di guida.



