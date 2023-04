Caltanissetta, ubriachi facevano sorpassi azzardati in via Due Fontane: un giovane denunciato

Caltanissetta, ubriachi facevano sorpassi azzardati in via Due Fontane: un giovane denunciato

Raggiunti i veicoli, i militari sono riusciti a frapporsi tra le due autovetture e, dopo essere riusciti a fermarle, hanno proceduto al controllo dei due conducenti

Durante i controlli del territorio effettuati dai militari della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta è stato denunciato un giovane e segnalato un altro, sorpresi alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche mentre viaggiavano a forte velocità. Il fatto è accaduto a Caltanissetta nella notte tra venerdì e sabato, quando i militari della Sezione Radiomobile, durante un servizio di pattuglia, hanno individuato due autovetture che procedevano ad alta velocità lungo la via Due Fontane, effettuando sorpassi azzardati. Raggiunti i veicoli, i militari sono riusciti a frapporsi tra le due autovetture e, dopo essere riusciti a fermarle, hanno proceduto al controllo dei due conducenti.

All’esito degli accertamenti i due giovani sono risultati positivi all’alcol test e uno è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza a causa dell’alto tasso rilevato, mentre l’altro è stato segnalato alla Prefettura. Le autovetture sono state sequestrate e le patenti ritirate.



