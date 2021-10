Cronaca 1152

Caltanissetta, ubriaca chiede ancora da bere ma al rifiuto del barista dà in escandescenze

Le intemperanze della trentenne sono continuate anche fuori dall’esercizio commerciale ed è stato necessario chiedere l’intervento della polizia

Rita Cinardi

09 Ottobre 2021 12:45

Già ubriaca chiede ancora da bere ma il barista si rifiuta e lei dà in escandescenze. E’ quanto accaduto nella tarda serata di ieri in un bar di via Consultore Benintendi nel centro storico di Caltanissetta, dove una donna, trentenne, ha creato parecchio scompiglio nonostante l’arrivo di una volante della polizia. La donna si è recata nel locale e inizialmente il barista gli avrebbe servito da bere, ma una volta notata la sua ubriachezza, il gestore del locale si è rifiutato di servirgli altri alcolici e la donna ha dato in escandescenze colpendo anche il titolare del bar che stava tentato di convincerla a fare ritorno a casa. Le intemperanze della trentenne sono continuate anche fuori dall’esercizio commerciale ed è stato necessario chiedere l’intervento della polizia per riportare la calma. La donna è stata poi condotta in ospedale per le cure del caso.



Già ubriaca chiede ancora da bere ma il barista si rifiuta e lei dà in escandescenze. E' quanto accaduto nella tarda serata di ieri in un bar di via Consultore Benintendi nel centro storico di Caltanissetta, dove una donna, trentenne, ha creato parecchio scompiglio nonostante l'arrivo di una volante della polizia. La donna si è recata nel locale e inizialmente il barista gli avrebbe servito da bere, ma una volta notata la sua ubriachezza, il gestore del locale si è rifiutato di servirgli altri alcolici e la donna ha dato in escandescenze colpendo anche il titolare del bar che stava tentato di convincerla a fare ritorno a casa. Le intemperanze della trentenne sono continuate anche fuori dall'esercizio commerciale ed è stato necessario chiedere l'intervento della polizia per riportare la calma. La donna è stata poi condotta in ospedale per le cure del caso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare