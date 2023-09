Attualita 759

Caltanissetta, tutto pronto per il primo festival di scacchi

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Asd l'Alfiere

Tutto pronto per il primo festival di scacchi “Città di Caltanissetta” che si terrà in città dal 15 al 17 settembre presso il Palazzo Moncada, una location di eccezione, gentilmente messa a disposizione dall’amministrazione comunale di Caltanissetta e in particolare dall’assessore allo sport e spettacolo Fabio Caracausi che ha inserito la manifestazione nel programma “Bella d’Estate, Eventi Settembre nisseno”.

Il Festival è organizzato dall’ASD L’Alfiere, associazione scacchistica di Caltanissetta con sede presso il dopolavoro ferroviario, nata nel 2017 e che già conta una cinquantina di soci di tutte le età. In questi anni l’Alfiere ha già organizzato tanti tornei, ufficiali e non, che hanno visto la partecipazione di tanti appassionati, ed ha anche partecipato a tante manifestazioni, contribuendo alla diffusione di quello che è un gioco ed uno sport allo stesso tempo: giocare a scacchi in maniera costante allena a controllare l’impulsività, a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni, ed insegna a raggiungere gli obiettivi rispettando le regole, senza scorciatoie o prevaricazioni; gli scacchi, in sostanza, sono un ottimo strumento per lo sviluppo del pensiero logico , della concentrazione, della pazienza e della creatività.

Le preiscrizioni ci dicono che parteciperanno al Festival una settantina di giocatori, molti dei quali Juniores, provenienti da tutta la Sicilia e non solo: si svolgeranno tre tornei, Open A, B e C, con tempo di riflessione 90’+30”, e abbinamenti col sistema svizzero. Si comincia venerdì 15 alle 16.00, e la premiazione è prevista per le ore 19.30 di domenica 17.



