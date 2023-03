Cronaca 2587

Caltanissetta, tutti malati gli 8 bidelli della scuola "Rodari": alunni e genitori attendono fuori per mezz'ora

Intorno alle 8.20, è arrivato un bidello di un altro plesso dello stesso istituto per risolvere la situazione

Rita Cinardi

Disagi questa mattina alla scuola "Rodari" di via Ferdinando I dove i cancelli sono rimasti chiusi. A quanto pare infatti tutti gli 8 bidelli dell'istituto sono malati e nessuno questa mattina ha aperto la scuola. I genitori e i bimbi di scuola materna e primaria, hanno atteso per diverso tempo fino a quando, intorno alle 8.20, è arrivato un bidello di un altro plesso dello stesso istituto. I genitori, che sono riusciti a far entrare i bimbi con 20 minuti di ritardo, hanno segnalato di trovare "assurdo che un solo bidello dovrà gestire tutti gli alunni". Sembrerebbe comunque che le lezioni stiano iniziando regolarmente. Tanti i genitori che dovevano andare a lavorare e che sono poi arrivati in ritardo. Foto Seguo News



