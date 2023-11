Cronaca 713

Caltanissetta, tutti denunciati i 17 attivisti che hanno bloccato il pullman con i migranti: due di loro si erano incatenati al mezzo

I 17 attivisti, già noti alle forze di polizia, si oppongono all'esistenza dei Cpr e al rimpatrio coatto dei migranti

Rita Cinardi

Sono stati tutti denunciati i 17 attivisti che questa mattina, a Caltanissetta, hanno bloccato un pullman a bordo del quale viaggiavano quindici migranti che stavano per essere rimpatriati. Sono accusati di blocco stradale, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e interruzione di pubblico servizio. Un viavai di sirene in città già a partire dalle 8 di questa mattina quando gli attivisti, provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero, si sono fatti trovare sulla Strada Provinciale 5. Il pullman era appena uscito dal Cpr (Centro permanente per i rimpatri) di Pian del Lago, quando gli attivisti, con i volti coperti da passamontagna, si sono stesi a terra per non farlo passare. E due di loro sono riusciti anche incatenati sotto il mezzo. Moltissimi i poliziotti impegnati. Oltre quelli che fanno servizio al centro di Pian del Lago, anche poliziotti della Squadra Mobile, delle Volanti e della Scientifica che, alla fine, hanno identificato tutti gli attivisti. Questi ultimi sono usciti dalla questura intorno alle 18. Già conosciuti dalle forze di polizia i 17 attivisti si oppongono all'esistenza dei Cpr e al rimpatrio coatto dei migranti. Operazione di rimpatrio che questa mattina, dopo le proteste, è stata portata a termine.



