Cronaca 844

Caltanissetta, tunisino tenta di fuggire dal Cpr di Pian del Lago e precipita da circa sei metri

Altri ospiti avrebbero tentato di scavalcare la rete ma sono stati bloccati dai poliziotti del centro

Rita Cinardi

Tentativo di fuga nel tardo pomeriggio di sabato dal Cpr (Centro permanente per i rimpatri) di Pian del Lago. Un trattenuto tunisino si è arrampicato sulla rete che delimita il centro e, dopo essere scivolato, sarebbe precipitato per circa 6 metri. L'uomo, che è stato soccorso e trasportato in ospedale, avrebbe riportato gravi ferite al volto e sarà trasferito a Catania, nel reparto di chirurgia maxillo-facciale. Altri ospiti avrebbero tentato di scavalcare la rete ma sono stati bloccati dai poliziotti del centro. Gli ospiti del Cpr sono gli extracomunitari che non possono rimanere in Italia, non rientrando tra le persone che hanno diritto alla protezione internazionale o all'asilo, e che devono essere rimpatriati. Per questo motivo diverse volte si sono verificati tentativi di fuga sempre contenuti dalle forze dell'ordine presenti all'interno del centro. (Aggiornamenti a questo link https://www.seguonews.it/tunisino-fugge-dallambulanza-durante-trasporto-da-caltanissetta-a-catania-e-si-lancia-da-un-ponte)



