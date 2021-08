Caltanissetta, tunisino in quarantena fugge dal pronto soccorso del Sant'Elia

Cronaca 574

Un immigrato di 30 anni, era stato accompagnato al pronto soccorso infettivologico perchè diceva di essere scivolato dalla doccia

Redazione

29 Agosto 2021 16:11

Un immigrato tunisino di 30 anni, in quarantena, dopo essere stato accompagnato dalle forze dell’ordine al pronto soccorso infettivologico dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è riuscito a scappare. L’uomo, aveva detto ai medici di essere scivolato mentre faceva la doccia e di avvertire dei dolori al polso e alla spalla destra. Mentre i medici attendevano che venisse sottoposto a tampone e in attesa di eseguire la radiografia, ecco che il trentenne è riuscito ad eludere i controlli e a far perdere le proprie tracce.



