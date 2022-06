Caltanissetta, tubo della rete idrica perde acqua da settimane in via Mulè ma nessuno interviene

Caltanissetta, tubo della rete idrica perde acqua da settimane in via Mulè ma nessuno interviene

Litri e litri d’acqua che hanno anche determinato un affossamento del manto stradale con conseguente pericolo per gli automobilisti

Rita Cinardi

Acqua che scorre come fiumi da settimane e che nessuno sa come fermare. A segnalarlo alla redazione di Seguo News i residenti di via Mulè, strada residenziale nelle vicinanze degli uffici dell’Asp dove moltissimi nisseni trascorrono l’estate e altri invece risiedono stabilmente. Un tubo della rete idrica ha cominciato a perdere acqua da settimane e, nonostante le segnalazioni, nessuno è ancora intervenuto. Litri e litri d’acqua che hanno anche determinato un affossamento del manto stradale con conseguente pericolo per gli automobilisti. Ma molti sono preoccupati anche per lo spreco di un bene primario che, ancor di più in estate, dalle nostre parti scarseggia. I residenti chiedono che chi di competenza possa intervenire il prima possibile.



