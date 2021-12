Cronaca 714

Caltanissetta, truffa sulla vendita di una playstation: assolto commerciante, il vero autore era un altro

Ad ordinare la console, nel luglio del 2018, un cittadino della provincia di Terni

Rita Cinardi

Assolto dall’accusa di truffa, dal giudice monocratico Giuseppina Frasca, un commerciante di Caltanissetta. L’uomo, difeso dall’avvocato Rosario Didato, secondo l’accusa aveva effettuato una vendita online fittizia – mediante la piattaforma Ebay - di una Playstation 4 per il valore di 250 euro. Ad ordinare la console, nel luglio del 2018, un cittadino della provincia di Terni che dopo il pagamento dell’ordine non aveva mai ricevuto quanto richiesto. Da qui la denuncia da parte del cittadino umbro e l’apertura del procedimento per truffa. La difesa è riuscita a dimostrare però che il vero truffatore era un altro, ed era riuscito ad utilizzare alcuni dei dati del venditore, modificando il luogo di spedizione e la console era stata spedita a Messina. La difesa, così come il pm Stefano Strino, hanno chiesto e ottenuto l’assoluzione. Dal processo è scaturito adesso un altro fascicolo di indagine in cui il commerciante nisseno – ora assolto – è indicato come persona offesa. Rimane ignota allo stato la reale identità del vero truffatore.



