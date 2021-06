Caltanissetta, trovato il cadavere di un uomo in via Alaimo: indaga la polizia

Al momento non è stata stabilita la causa della morte che risalirebbe a qualche giorno fa

Rita Cinardi

29 Giugno 2021 13:43

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in via Alaimo, nel centro storico di Caltanissetta. Ad avvertire la polizia è stato il proprietario dell’abitazione che da alcuni giorni non aveva più notizie del suo inquilino. Si tratta a quanto pare di un uomo originario del Marocco di 74 anni ma da anni residente nel capoluogo. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti e la Polizia Scientifica per i rilievi. Al momento non è stata stabilita la causa della morte che risalirebbe a qualche giorno fa. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Sant’Elia dove nel pomeriggio sarà eseguita l’ispezione cadaverica. Nello stabile abitava soltanto il marocchino, il cui cadavere sarebbe stato ritrovato sulle scale vicino al portone. (Foto Seguo News)



