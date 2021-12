Cronaca 694

Caltanissetta. Trova un cane con un'ernia per strada lo fa operare e lo adotta: "Fatelo tutti, gli amici a quattro zampe sono fantastici"

Mario Falzone, titolare di una pizzeria, racconta la storia di Nerino e invita i nisseni ad adottare i cani randagi

Rita Cinardi

15 Dicembre 2021 21:49

Con Nerino, cane trovatello di circa 10 anni, è stato amore a prima vista e quando finalmente lo ha portato a casa con sé ha capito quanto può rendere felici adottare un animale. A raccontare la sua storia è Mario Falzone, nisseno, proprietario di una pizzeria che aveva notato quel cane in via Pietro Leone. Un randagio come tanti altri ma non per lui che ha deciso di prendersene cura. "Nerino aveva un'ernia - spiega Falzone - e così l'ho portato dal medico veterinario Salvatore Romano, del canile municipale di Caltanissetta, che lo ha salvato. Dopo l'intervento ho potuto adottarlo. Il mio invito ai nisseni è quello di adottare un amico a quattro zampe. Adottare un cane è un atto di grande altruismo ma anche di amore per sé stessi, vista la gioia immensa che sanno donarci, e per gli animali che possono trovare un posto sicuro dove stare".





