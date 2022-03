Cronaca 3285

Caltanissetta, troppi casi di positivi covid asintomatici: al Sant'Elia non si potrà ancora far visita ai parenti

E' quanto dispone una direttiva ai reparti dai direttori di presidio di Caltanissetta e Gela, Benedetto Trobia e Luciano Fiorella

Rita Cinardi

Al Sant'Elia di Caltanissetta per il momento, in ragione dell'aumento dei casi covid, non si potranno fare visite ai parenti in ospedale. Dal 10 marzo in Italia è entrato in vigore un emendamento approvato nelle scorse settimane a firma di Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, che consente, dopo due anni di pandemia, di tornare a fare visita a parenti amici. Non sarà così negli ospedali dell'Asp di Caltanissetta secondo quanto stabilito dalla direttiva inviata il 10 marzo ai reparti dai direttori di presidio di Caltanissetta e Gela, Benedetto Trobia e Luciano Fiorella. "Alla luce del contesto epidemiologico - si legge nella nota - in considerazione che numerosi soggetti risultati positivi al covid sono asintomatici o paucisintomatici, al fine di cautelare la salute dei pazienti ricoverati, si comunica che rimarranno in vigore le stesse misure precauzionali fino ad ora adottate. Resta inteso che appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno verranno comunicate ulteriori disposizioni"



