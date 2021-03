Caltanissetta, trentenne agli arresti domiciliari trovato in possesso di hashish e marijuana in casa

Caltanissetta, trentenne agli arresti domiciliari trovato in possesso di hashish e marijuana in casa

Nel corso del controllo i poliziotti hanno sentito un forte odore di sostanze stupefacenti provenire dall’interno dell’abitazione dell’uomo.

24 Marzo 2021 10:30

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato un trentenne, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati concernenti gli stupefacenti, per uso personale di hashish e marijuana. Lunedì, nel corso del controllo, i poliziotti hanno sentito un forte odore di sostanze stupefacenti provenire dall’interno dell’abitazione dell’uomo. Di seguito alla perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato e sequestrato delle bustine di hashish e marijuana. Il trentenne ha riferito agli agenti di esserne in possesso per uso personale.



