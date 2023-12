Cronaca 4023

Caltanissetta, tre persone aggredite in centro storico a distanza di mezz'ora

Due episodi distinti ma in entrambi i casi gli aggressori erano in due e le vittime non hanno saputo fornire indicazioni su di loro

Rita Cinardi

Due aggressioni sono avvenute a poca distanza l'una dall'altra ieri sera in centro storico. Vittime della prima aggressione, intorno alle 21.30, due giovani pakistani che si trovavano all'interno di un minimarket in corso Vittorio Emanuele. I due hanno riferito ai poliziotti, intervenuti poco dopo, di essere stati presi a pugni da due persone ma non hanno saputo indicare chi fossero e di quale nazionalità. Appena mezz'ora dopo si è consumata un'altra aggressione, simile nelle modalità. Un nisseno è stato preso a pugni al volto da due individui mentre si trovava in piazza Marconi. Anche in questo caso non è stata fornita alla polizia alcuna informazione utile a risalire agli autori. L'uomo non ha saputo descrivere chi fossero i suoi aggressori che avrebbe detto di non conoscere. Non si sa se si tratta degli stessi stessi aggressori o di persone diverse. Tutte le vittime si sono recate in ospedale e sono state dimesse con pochi giorni di prognosi.



