Cronaca 3116

Caltanissetta, tre attività commerciali prese di mira in una notte dai malviventi

Ladri scatenati in centro storico. Per fortuna in nessun caso erano stati lasciati soldi in cassa

Rita Cinardi

Sono state tre le attività commerciali prese di mira nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro storico di Caltanissetta. Oltre al furto, di cui Seguo News ha dato notizia ieri, ai danni dell’attività commerciale “Pizza telefono e ristorante” in piazza Mercato Grazia, dove ignoti hanno spaccato la vetrina e asportato il registratore di cassa - fortunatamente vuoto - altri due tentativi di furto hanno riguardato altrettante attività in corso Umberto. Ieri mattina il titolare di Lory Argento ha contattato la polizia dopo aver notato una impronta di scarpa sulla vetrina e il tentativo di forzatura. La vetrina in questo caso ha resistito all'assalto dei ladri. Mandata in frantumi invece la vetrina di un negozio di orologi. I malviventi in questo caso sono riusciti ad entrare ma non hanno trovato soldi in cassa. In tutti e tre i casi è intervenuta la polizia. Agenti delle volanti hanno eseguito la constatazione di furto mentre i rilievi sono stati affidati alla Polizia Scientifica. Indagini in corso. In questi giorni Confesercenti e altre associazioni di categoria avevano espresso la preoccupazione legata a questo fenomeno crescente. I titolari delle attività infatti, seppur spesso non lasciano nulla in cassa, sono costretti a far riparare vetrine e quanto danneggiato dai malviventi.



