Caltanissetta, trasportatore di merci per conto terzi: pubblicato il bando per l'idoneità

E' possibile scaricare il bando con i prescritti moduli di partecipazione sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Redazione

Il presidente della commissione provinciale di esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi, il dott. Alessi, comunica che è stato pubblicato il relativo bando 2021, scaricabile con i prescritti moduli di partecipazione sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta www.provincia.caltanissetta.it (homepage, Notizie in Primo piano). Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato per le ore 11,30 del giorno 13 dicembre 2021.

I candidati potranno sostenere la seguente tipologia di esami: a) esame completo per il conseguimento dell’idoneità al trasporto nazionale ed internazionale; b) esame integrativo al fine di consentire a coloro i quali sono in possesso del requisito d’idoneità al solo trasporto nazionale, di acquisirlo anche in ambito internazionale. Le istanze pervenute saranno valutate dall’apposita Commissione di esami, previa istruttoria svolta sulle stesse da parte dell’ufficio preposto.

Completate le operazioni preliminari di cui sopra, almeno 20 giorni prima dell’espletamento degli esami la commissione comunicherà agli ammessi, con raccomandata a.r., la sede, la data e l’ora d’inizio degli esami. Si precisa che tutte le ammissioni avverranno con riserva, che sarà sciolta solo dopo la conclusione positiva degli accertamenti d’ufficio sulle dichiarazioni rese ai sensi di legge.



