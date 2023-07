Cronaca 8568

Caltanissetta, tragico incidente sulla Ss626 a Capodarso: due morti e una ferita grave

Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri della Radiomobile

Rita Cinardi

È di due morti il bilancio di un incidente mortale a Caltanissetta sulla strada statale 626 nel tratto di Capodarso. Il bilancio è di due vittime, un uomo di circa 30 anni e una donna di 70 anni, ed una persona in gravissime condizioni. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e l'elisoccorso ma per i due non c'era più nulla da fare. L'incidente in cui sono rimaste coinvolte due vetture si è verificato sul cavalcavia. La strada statale è chiusa al transito veicolare. La ragazza trasportata in ospedale in gravi condizioni è una trentenne. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. (foto di Seguonews).



