Caltanissetta, tragedia oggi pomeriggio in contrada Gibil Gabib: 54enne si toglie la vita

Quando i sanitari del 118 sono arrivati per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia

Redazione

Tragedia oggi pomeriggio intorno alle 17 in contrada Gibil Gabib a Caltanissetta dove un uomo di 54 anni si è tolto la vita. L'uomo si sarebbe impiccato all'interno del magazzino dove teneva il mezzo con cui distribuiva l'acqua a domicilio con un'autobotte. Quando i sanitari del 118 sono arrivati, allertati dai parenti, il 54enne era già privo di vita e inutile è stato ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della Questura e la polizia scientifica. Secondo quanto avrebbero raccontato i familiari il 54enne in passato era stato in cura per una depressione. Lascia la moglie e quattro figli.



