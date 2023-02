Caltanissetta, tragedia in via Vassallo: si butta dal quarto piano e muore poco dopo in ospedale

Cronaca 11880

Troppo gravi i traumi riportati nella caduta. L'uomo, a quanto pare, soffriva di depressione

Rita Cinardi

Tragedia ieri sera intorno alle 21.15 in via Vassallo dove un uomo di 42 anni si è gettato dal quarto piano di un condominio. Quando i carabinieri sono arrivati il quarantaduenne respirava ancora. Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. L'uomo è morto un'ora dopo per i gravi traumi riportati nella caduta. Pare che soffrisse di depressione.



