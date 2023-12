Cronaca 11217

Caltanissetta, tragedia in via Salvo D'Acquisto: ragazza di 33 anni si toglie la vita

Sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti e due ambulanze del 118

Redazione

Tragedia oggi pomeriggio in via Salvo D'Acquisto dove una ragazza di 33 anni si è tolta la vita. La giovane per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe impiccata nella sua abitazione. Sono intervenute due ambulanze del 118, di cui una medicalizzata, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia di Stato. La giovane donna lascia il marito e due bambini. Sembrerebbe che era seguita da uno specialista per alcuni disturbi di tipo depressivo.



