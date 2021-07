Cronaca 12333

Caltanissetta, tragedia in via Borremans: giovane si suicida lanciandosi dal quinto piano

Soltanto la scorsa settimana altri due giovani avevano tentato il suicidio. Uno dei due è in gravi condizioni in rianimazione

Rita Cinardi

27 Luglio 2021 14:02

Tragedia nella tarda mattinata di oggi in via Borremans dove un giovane di 38 anni, G.T. le iniziali, si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano. Il giovane, che era solo in casa e pare fosse in cura per problemi di natura psichiatrica, avrebbe lasciato un biglietto prima di lanciarsi nel vuoto. Sul posto la polizia e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Purtroppo la scorsa settimana si erano già verificati altri due tentativi di suicidio, sempre di due giovani. Il primo, giovedì scorso, era stato un giovane di Sommatino di 36 anni che si era sparato alla testa e tutt'ora lotta tra la vita e la morte al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia. Il secondo tentativo, sempre il 22 luglio, a opera di un giovane sancataldese di 30 anni che aveva tentato di farla finita provando a lanciarsi da un viadotto sulla Ss640 dir. I poliziotti erano riusciti a metterlo in salvo affidandolo alle cure dei sanitari. (Foto Archivio)



Tragedia nella tarda mattinata di oggi in via Borremans dove un giovane di 38 anni, G.T. le iniziali, si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano. Il giovane, che era solo in casa e pare fosse in cura per problemi di natura psichiatrica, avrebbe lasciato un biglietto prima di lanciarsi nel vuoto. Sul posto la polizia e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Purtroppo la scorsa settimana si erano già verificati altri due tentativi di suicidio, sempre di due giovani. Il primo, giovedì scorso, era stato un giovane di Sommatino di 36 anni che si era sparato alla testa e tutt'ora lotta tra la vita e la morte al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia. Il secondo tentativo, sempre il 22 luglio, a opera di un giovane sancataldese di 30 anni che aveva tentato di farla finita provando a lanciarsi da un viadotto sulla Ss640 dir. I poliziotti erano riusciti a metterlo in salvo affidandolo alle cure dei sanitari. (Foto Archivio)

Ti potrebbero interessare