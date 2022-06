Caltanissetta, tragedia in una casa di riposo: anziana muore soffocata da un boccone di carne

Il personale ha eseguito anche la manovra di Heimlich ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

Tragedia ieri mattina in una casa di riposo di Caltanissetta dove un'anziana di 82 anni è morta soffocata da un boccone di carne. L'anziana stava pranzando quando ad un certo punto è diventata cianotica e non riusciva più a respirare. Il personale della casa di riposo è intervenuto prontamente e sulla donna è stata anche praticata la manovra di Heimlich ma senza esito positivo. Dalla casa di riposo è stato anche contattato il 118 ma purtroppo non c'era più nulla da fare. La donna è morta poco dopo.



