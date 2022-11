Cronaca 6502

Caltanissetta, tragedia dal barbiere: si accascia per un malore e muore

Per diversi minuti i sanitari hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

Un nisseno di 77 anni Michele Guarneri è morto questa mattina mentre si trovava dal barbiere. La tragedia si è consumata in corso Umberto. L'uomo, a quanto pare, aveva avuto qualche fastidio mentre si trovava a casa ma poi, sentendosi meglio, aveva deciso di andare dal barbiere. Ed è stato all'interno del salone che improvvisamente, colto da un forte dolore al petto, si è accasciato. Subito i presenti hanno contattato il 118 e poco dopo è arrivata un'ambulanza con il medico a bordo. Per diversi minuti i sanitari hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto per un arresto cardiaco.



