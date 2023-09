Caltanissetta, traffico in tilt in via Rochester per la fiera: "Si realizzi subito il collegamento con la via Romita"

Caltanissetta, traffico in tilt in via Rochester per la fiera: "Si realizzi subito il collegamento con la via Romita"

Gli architetti La Rocca e Fornasero tornano a sollecitare la realizzazione dei un tratto di strada di 900 metri per migliorare la circolazione viaria

Dopo la convocazione del Sindaco, alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici, nel mese di maggio, gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero, promotori della petizione “Vogliamo il collegamento tra la via Romita e la via Rochester”, dove hanno appreso che il collegamento viario in parola non sarà realizzato con i fondi Pnrr già stanziati, riferiti al progetto di rigenerazione urbana, tornano a chiedere con forza che il collegamento si realizzi con i nuovi finanziamenti Fua.

Il dispendioso disagio che i cittadini nisseni devono affrontare per attraversare la città, dalla parte sud alla parte nord è quotidiano, sia in termini di tempo che in termini economici che in termini di produzione di inquinamento ambientale, basti pensare che se ci fosse il tratto mancante del collegamento di circa 900 metri si risparmierebbero almeno 2,5 km a salire e 2,5 km a scendere.

Gli architetti La Rocca e Fornasero hanno già chiesto formalmente, partecipando alla “presentazione di idee progettuali di democrazia partecipata 2023”, di inserire il collegamento in parola nel programma regionale Fers Sicilia 2021-2027, della nuova programmazione della strategia territoriale (St) dell’Area Urbana Funzionale della Sicilia centrale (Fua Caltanissetta). Se mai ci fosse bisogno di dimostrare ulteriormente la necessità impellente di collegare, con un percorso veloce e sicuro qual’è il collegamento tra la via Romita e la via Rochester”, basta vedere il caos che stanno subendo i cittadini nisseni in funzione dello svolgimento della fiera merceologica di San Michele in via Rochester.

Oggi la delusione e lo sconforto, nell’apprendere la notizia della mancata realizzazione del collegamento al posto del quale si faranno "altre" piste ciclabili , prende il posto di una consapevolezza a non potere abbandonare questa battaglia, che è ormai un obiettivo al quale punta tutta la cittadinanza e gli architetti La Rocca e Fornasero continueranno a lottare affinché l’amministrazione comunale finalmente realizzi l’agognata opera.



