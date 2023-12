Cronaca 1615

Caltanissetta, traffico impazzito in vista delle feste: le segnalazioni degli automobilisti

In città in vista del Natale mettersi in auto è una vera e propria sfida come ci segnalano diversi lettori

Redazione

Traffico impazzito a Caltanissetta come ogni anno in vista delle feste. A segnalarcelo numerosi lettori di Seguo News, uno dei quali ci ha inviato una foto che ritrae una lunga coda in viale Trieste. Altri ci hanno segnalato code interminablili per tutta la mattina, e in special modo a ora di pranzo, in via Costa o in corso Vittorio Emanuele, così come in via Due Fontane. "In tutto questo non ho visto gli agenti della Polizia Municipale - dice il lettore che ci ha inviato la foto - che a mio parere sarebbero necessari per regolare il traffico. In una piccola città come Caltanissetta è impossibile dover impiegare mezz'ora per arrivare da una parte all'altra. Ogni anno prima delle feste è la stessa storia e le strade diventano impraticabili per gli automobilisti".



